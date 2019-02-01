СМИ: Пользователи Google за деньги позволяли следить за собой

Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Компания Google использовала приложение Screenwise Meter, которое собирало данные пользователей и давало возможность следить за ними, 31 февраля сообщает издание TechCrunch.

В своем приложении Google предлагало пользователям в возрасте от 18 лет и старше (или 13, если они входят в семейную группу) загрузить приложение с помощью специального кода и процесса регистрации, с использованием корпоративного сертификата. Это нарушало политику Apple о распространении приложений через их платформу. В итоге компания Google прекратила работу приложения и извинилась за нарушение.

«Приложение Screenwise Meter для iOS не должно было работать в рамках корпоративной программы Apple для разработчиков — это было ошибкой, и мы приносим свои извинения. Мы отключили это приложение на устройствах iOS «, — заявил представитель компании в интервью TechCrunch. Он добавил, что у Google нет доступа к зашифрованным данным в приложениях и на устройствах.

Напомним, в подобном нарушении была замечена компания Facebook, которая за аналогичную услугу платило пользователям $20 в месяц. Оплата производилась за установку приложения VPN «Facebook Research», которое позволяло компании отслеживать телефонные и веб-активности пользователя.