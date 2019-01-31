Глава проекта Dead or Alive 6: игра действительно получит бесплатную версию

Токио, , 16:06 — REGNUM Руководитель проекта игры Dead or Alive 6 Йохей Шимбори заявил, что студия Team Ninja и издатель Koei планируют после официального релиза выпустить бесплатную версию игры. Об этом 31 января сообщил портал VideoGamer.

В этой версии игрок сможет выбрать ограниченное количество персонажей. Шимбори отметил, что утечка информации, касающейся бесплатной версии, произошла по вине команды Team Ninja.

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Напомним, файтинг (игра, являющаяся симулятором рукопашного боя) Dead or Alive 6 должен выйти в продажу 1 марта 2019 года. Ранее в магазине Microsoft Store появилась страница игры с версией Dead or Alive 6: Core Fighters.

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