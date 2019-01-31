Из игры Hitman 2 удалили защиту Denuvo

Вашингтон, , 15:51 — REGNUM Компании Warner Bros. и IO Interactive удалили из игры Hitman 2 технологию защиты от несанкционированного взлома Denuvo. Об этом 31 января сообщил портал DSOGaming.

Издание отмечает, что со страницы игры в Steam также было удалено упоминание о ней. Hitman 2 использует только DX11 и имеет серьезные проблемы с оптимизацией во многих сценах. По мнению некоторых геймеров, удаление из игры системы Denuvo должно привести к повышению производительности. На момент написания этой заметки никто не успел провести подобные тесты.

Читайте также: Эксперты доказали, что защита Denuvo снижает производительность игр

Напомним, релиз Hitman 2 состоялся 13 ноября 2018 года, стоит отметить, что игра, защищенная Denuvo, была взломана за три дня до выхода в продажу. Пираты смогли взломать её версию, предназначенную для покупателей, сделавших предзаказ.

Читайте ранее в этом сюжете: Пощечина Denuvo: пираты взломали игру Hitman 2 за три дня до релиза