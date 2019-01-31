Четверг, 31 Января 2019 года
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Из игры Hitman 2 удалили защиту Denuvo

Общество

По мнению некоторых геймеров, удаление из игры этой системы должно привести к повышению производительности

Вашингтон, 31 января 2019, 15:51 — REGNUM  Компании Warner Bros. и IO Interactive удалили из игры Hitman 2 технологию защиты от несанкционированного взлома Denuvo. Об этом 31 января сообщил портал DSOGaming.

Издание отмечает, что со страницы игры в Steam также было удалено упоминание о ней. Hitman 2 использует только DX11 и имеет серьезные проблемы с оптимизацией во многих сценах. По мнению некоторых геймеров, удаление из игры системы Denuvo должно привести к повышению производительности. На момент написания этой заметки никто не успел провести подобные тесты.

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Напомним, релиз Hitman 2 состоялся 13 ноября 2018 года, стоит отметить, что игра, защищенная Denuvo, была взломана за три дня до выхода в продажу. Пираты смогли взломать её версию, предназначенную для покупателей, сделавших предзаказ.

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