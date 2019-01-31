В России обсуждают усиление ответственности за нарушения при техосмотре

Москва, , 12:42 — REGNUM Усилить ответственность для должностных лиц, ответственных за проведение техосмотра, предложили эксперты министерства экономического развития России. На межведомственном совещании, посвящённом подготовке изменений в закон 170-ФЗ «О техническом осмотре», УК и КОАП речь шла об увеличении штрафов для технических экспертов, запрете рекламы фирм, незаконно торгующих диагностическими картами и введении минимального и максимального тарифа на процедуру ТО, пишет 31 января «Коммерсант».

По сведениям источников издания, за оформление диагностической карты для машины, которая не приезжала на техосмотр предлагается увеличить сумму штрафа с нынешних 5−10 тыс. рублей до 30−50 тыс. рублей, разрешив при этом наказывать не только начальников, но и самих технических экспертов. Ответственность за незаконную аккредитацию операторов также планируется усилить повышением штрафа со 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

При обсуждении центрального документа реформы — изменений в 170-ФЗ — гендиректор союза «Техэксперт» Сергей Зайцев сообщил, что аккредитацией операторов ТО должно заниматься государство, а не страховые компании. Существующая схема, по его словам, привела к тому, что из четырёх тысяч операторов в лучшем случае 500 имеют производственную базу, остальные являются «будками по оформлению диагностических карт». В качестве решения он предложил ввести федеральный минимальный и максимальный тариф, который может регулироваться в регионах.

Отмечается, что по итогам обсуждений пакет поправок будет доработан и вынесен на второе чтение в Госдуму РФ в марте текущего года.