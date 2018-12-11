Госдума вводит штрафы за серые техосмотры

Москва, , 17:34 — REGNUM Пакет законопроектов, предусматривающих ответственность за нарушения при прохождении техосмотров, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря. Предполагается административная и уголовная ответственность.

Устанавливаются дополнительные требования к самой процедуре: вводится фото‑ и видеофиксация процедуры технического осмотра транспортного средства. По итогам проведения техосмотра автовладельцу выдается диагностическая карта.

Диагностическая карта формируется в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра по окончании проведения технического осмотра. Она хранится в единой автоматизированной информационной системе техосмотра не менее пяти лет.

По запросу оператор может выдать выписку из диагностической карты на бумажном носителе.

Прописываются требования к производственно-технической базе пункта технического осмотра.

Вводится и наказание для автомобилистов. Прежде всего, уточняется, что «управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении», влечет наложение административного штрафа в размере 2 тыс. рублей. Штрафовать будут раз в сутки при помощи камер, уточнил замглавы МЭР Савва Шипов.

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В целом, согласно поправкам, минимальное наказание предполагает штраф до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо преступление карается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

Максимальное наказание — штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо преступление наказывается принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

В Минэкономразвития заверяют, что принятие пакета законов не повлияет на стоимость техосмотра.

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