В феврале подписчики Sony PS Plus могут скачать Metal Gear Solid 4 и Hitman

Токио, , 09:48 — REGNUM В феврале 2019 года подписчики сервиса Sony PS Plus получат возможность добавить в библиотеку ряд действительно интересных игр. Кроме того, владельцы PS4 смогут увеличить объем облачного хранилища с 10 до 100 Гб. Об этом 30 января сообщил портал Polygon.

В февральский список сервиса попали такие игровые проекты для PS4, как Metal Gear Solid 4, Hitman: The Complete First Season и For Honor. Скачать их можно будет начиная с 5 февраля 2019 года. Также стоит отметить, что Sony последний раз включит в список PS Plus игры для платформ PS3 и Vita.

Напомним, 30 января 2018 года ИА REGNUM опубликовало февральский список бесплатных игр сервиса Xbox Live Gold. В него попали такие проекты для Xbox One, как Bloodstained: Curse of the Moon и Super Bomberman R.

