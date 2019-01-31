Один из ключевых сотрудников Nintendo перешел работать в Microsoft

Вашингтон, , 08:01 — REGNUM Бывший глава управления Nintendo of America Дэймон Бэйкер, известный среди геймеров, внезапно сообщил, что ещё в декабре 2018 года он перешел на работу в подразделение Xbox компании Microsoft. Об этом 30 января сообщил портал Game Rant.

https://twitter.com/DWBakes/status/1089925551609921536

Бэйкер сообщил, что сейчас занимает должность главы отдела, занимающегося оценкой игрового портфолио компании. Он выразил «большую благодарность» руководителю программы ID@Xbox Крису Чарла, генеральному менеджеру по маркетингу игр для консоли Microsoft Аарону Гринбергу, главе Xbox Филу Спенсеру и всей остальной команде. Действующий сотрудник Mocrosoft добавил, что будущее для него «выглядит потрясающе!». Стоит отметить, что поклонников Nintendo крайне удивила эта новость.

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Напомним, Дэймон Бэйкер проработал в Nintendo более 12 лет, он занимал должности глобального менеджера по лицензированию торговых марок, руководителя отдела маркетинга и коммуникации стороннего контента, а также был главой управления партнерскими отношениями. Он неоднократно участвовал в демонстрациях игр консоли Nintendo Switch, например, представлял такие хиты, как Stardew Valley, SteamWorld Dig 2 и Yooka-Laylee.

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