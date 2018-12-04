Новосибирцев предупредили об усилении мороза до -36 °С

Новосибирск, , 12:00 — REGNUM Мороз до — 36 °C ожидается в ближайшее время в Новосибирске. Об этом сообщила мэрия города со ссылкой на данные Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Завтра, 5 декабря, на территории города Новосибирска ожидается температура ночью — 30.-32 °С, в пригороде до — 36 °C, днём — 25.27 °С, ветер юго-восточный 2−7 м/с, ночью и утром туман, на дорогах возможна гололедица. 6 декабря температура ночью — 27.29 °С, в пригороде до — 32 °C, днем — 19.-21 °С, ветер восточный 2−7 м/с. 7 декабря температура ночью — 21.-23 °С, в пригороде до — 28 °C, днем — 17.-19 °С, ветер восточный 2−7 м/с», — говорится в прогнозе погоды.

Департамент образования мэрии Новосибирска уже проинформировал, что при температуре — 25 °C и ниже образовательные организации могут не посещать воспитанники детских дошкольных учреждений и обучающиеся 1−4 классов; при температуре — 30 °C и ниже — обучающиеся 5−9 классов; при температуре ниже — 35 °C — обучающиеся 10−11 классов.

«Родители обучающихся вправе самостоятельно принимать решение о посещении школы их ребёнком и под свою ответственность, сообщив об этом классному руководителю или в администрацию школы по телефону, затем в письменном виде. В таком случае уроки, пропущенные обучающимися, не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине», — подчеркнули в департаменте, добавив, что требование каких-либо оправдательных документов с детей и родителей о непосещении детских садов и школ в период морозов неправомерно.

Начальник отдела общего образования департамента образования мэрии Новосибирска Инна Талышинская уточнила, что несмотря на погодные условия, образовательные организации в полном объёме осуществляют свою деятельность.

«Если в классе отсутствует более 20% детей, то мы рекомендуем классному руководителю при организации учебного процесса делать упор на повторение уже пройденного материала. Даже если один ребенок присутствует в классе, то уроки проводятся», — сказала она.