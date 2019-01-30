Metacritic назвал лучших издателей игр в 2018 году

Сан-Франциско, США, , 16:07 — REGNUM На специализированном оценочном сервисе Metacritic появился рейтинг компаний-издателей игр за 2018 год. В составлении рейтинга учитывались средние оценки игр, выпущенных издателями.

В составлении рейтинга учитывались только оценки критиков. Сервис разделил издателей на две группы: тех, кто выпустил более 11 проектов и тех, кто выпустил от 5 до 11. Компании, выпустившие менее пяти игр, в составлении списка не участвовали.

Лучшими компаниями в первой группе оказались Capcom (лучший релиз года — Monster Hunter World), Sega (Sonic Mania Plus) и Electronic Arts (FIFA 19). Во второй группе Activision Blizzard (Destiny 2: Forsaken), Paradox Interactive (Cities: Skylines expansion) и 505 Games (Laser League для PS4).

Худшей компанией в первой группе оказалась THQ Nordic (релиз года Wreckfest), а во второй группе Ratalaika Games (I am the hero).

Напомним, что ранее на Metacritic появились первые оценки японского ролевого экшена Kingdom Hearts 3. Игре о приключениях мальчика Соры в мирах мультфильмов компании Disney поставили 89 баллов из 100. Журналистам и критикам понравились яркие игровые локации и обновлённая боевая система. Однако большинство журналистов раскритиковало финал игры за его банальность и предсказуемость.

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