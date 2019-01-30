СКР анонсировал новые задержание в «Газпроме» — названы фамилии

Москва, , 19:31 — REGNUM В связи с задержанием советника генерального директора ОАО «Газпром Межрегионгаз» Рауля Арашукова Следственный комитет 30 января назвал ряд лиц, которым следует ожидать задержания в ближайшее время.

«В рамках уголовного дела о хищении природного газа ПАО «Газпром» в настоящее время проводятся следственные действия с рядом руководителей предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа: Русланом Арашуковым, Гузером Хашукаевым, Николаем Романовым и Игорем Травиновым. Планируется их задержание», — говорится в сообщении СКР.

Стоит отметить, что все указанные лица не один год являются руководителями предприятий газовой отрасли. Руслан Арашуков — племянник задержанного Рауля Арашукова, является генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» и АО «Газпром газораспределение Астрахань». Гузер Хашукаев — исполнительный директор АО «Минераловодская газовая компания». Игорь Травинов — генеральный директор «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и по совместительству генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ставрополь». Николай Романов — первый заместитель генерального директора «Газпром газораспределение Ставрополь».

По данным следствия, все они были назначены на свои должности благодаря родственным и дружественным связям с Раулем Арашуковым. Как соучастники преступления, в котором его обвиняют, они «обеспечивали заключение договоров на поставку в адрес предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей». Похищая газ, руководители предприятий «реализовывали его компаниям и физическим лицам за наличный расчет».

Читайте также: Главу клана Арашуковых подозревают в хищении газа на сумму 30 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, задержанного сегодня в офисе «Газпрома» в Петербурге Рауля Арашукова подозревают в создании преступного сообющества и участии в нем, а также мошенничестве на 30 млрд рублей. Он трудится в газовой сфере с 2002 года, занимал должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», является в настоящее время советником генерального директора ОАО «Газпром Межрегионгаз».

Читайте ранее в этом сюжете: Задержан «газовый король» Рауль Арашуков — отец сенатора Рауфа Арашукова