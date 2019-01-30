Главу клана Арашуковых подозревают в хищении газа на сумму 30 млрд рублей

Черкесск, , 13:51 — REGNUM Стали известны причины задержания Рауля Арашукова. Депутата Народного собрания Карачаево-Черкесии, советника генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» подозревают в причастности к хищению газа на сумму более 30 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 30 января в пресс-службе СКР.

По данным ведомства, мошеннические действия совершались на протяжении нескольких лет. В настоящее время по делу проводятся обыски и другие следственные действия в различных регионах РФ.

«Следователями СК России совместно с оперативными сотрудникам ФСБ России проводятся обыски и другие следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Будённовске, Астрахани и других городах», — говорится в сообщении следственного ведомства.

Во время задержания у Рауля Арашукова силовики изъяли одиннадцать телефонов, шесть планшетов, четыре ноутбука, сообщает телеграмм-канал Mash.

В рамках этого уголовного дела устанавливается причастность к нему Рауфа Арашукова — сына «газового короля», а также иных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 30 января, был задержан по подозрению в причастности к убийствам и другим преступлениям сын рауля Арашукова — сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. С него снята депутатская неприкосновенность. Приостановлено также его членство в партии «Единая Россия».

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