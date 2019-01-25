Критики поставили первые оценки ролевой игре Kingdom Hearts 3

Токио, , 11:52 — REGNUM В сети появились первые оценки ролевой игры Kingdom Hearts 3, созданной в сотрудничестве компаний Square Enix и Disney. Журналисты и критики в целом тепло приняли проект, но при этом не обошли стороной и его слабые стороны.

На специализированном оценочном сервисе Metacritic игра получила 89 баллов из 100. Журналисты отметили красочные игровые локации, множество новых игровых механик и общую зрелищность происходящего. Они считают, что разработчикам особенно удалось воссоздать в игре миры из мультфильмов Disney. Порталы The Game Machine, Hobby Consolas и Game Informer поставили игре девять с половиной баллов из десяти. Atomix, USGamer и GameBeat — девять.

Самые низкие оценки на данный поставили издания GameSpot, GamesRadar и Eurogamer Italy — восемь баллов из десяти. Журналисты считают, что финал игры был предсказуем и банален, а повторяющиеся боссы наскучивают ко второй половине прохождения.

Напомним, что Kingdom Hearts — японская серия видеоигр о приключениях мальчика по имени Сора в мирах компаний Disney и Square Enix. Сора ищет своих друзей вместе с Дональдом и Гуфи (популярные персонажи компании Disney) и пытается спасти все миры от уничтожения. В серии вышло восемь игр, а девятой станет Kingdom Hearts 3. Ее релиз состоится 25 января в Японии и 29 января в других странах.

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