Супрун призвала покончить с корь на Украине, как с памятниками Ленину

Киев, , 13:16 — REGNUM На Украине надо избавляться от кори, так же как это сделали с памятниками Владимиру Ленину. Взаимосвязь между инфекционной болезнью, эпидемия которой сейчас зафиксирована на Украине, и монументами вождю мирового пролетариата узрела исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. По её словам, их объединяет «недальновидность и отсутствие желания мыслить глобальнее».

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Так, как отмечает Супрун, у памятников Ленину были сторонники, которые «не представляли жизни без них», а уничтожить монументы удалось лишь после массовых акций. Подобным образом, по словам и.о. министра, действуют сейчас и некоторые граждане страны, которые выступают против применения вакцины против кори. А ведь только массовая вакцинация позволяет снизить эпидемиологический уровень заболеваемости в стране.

«Забота о своей защите выгоняет нечисть из страны. С памятниками Ленину уже покончено. Очередь за корью», — написала Супрун на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/ulanasuprun/

И.о. министра здравоохранения уверена, что причин у вспышки заболеваемости на Украине несколько. Это «не только следствие провалов в государственных закупках лекарств и вакцин, которые длились годами, но и «безответственного отношения к этой теме со стороны самих граждан».

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время, по мнению экспертов, Украина переживает крупнейшую вспышку заболеваемости корью за всё время своего существования. Только в 2018 году этим инфекционным заболеванием заразились почти 55 тыс. человек. По количеству заболевших это побило рекорд двенадцатилетней давности. В минздраве Украины не исключили того, что в стране будет объявлена эпидемия по кори. В настоящее время ведомство готовит для созыва специальной комиссии, которая и примет решение.

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