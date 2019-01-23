На Украине могут объявить эпидемию кори

Киев, , 15:34 — REGNUM Министерство здравоохранение Украины готовит документы для созыва специальной комиссии, которая может объявить об эпидемии кори в стране. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения, американка Ульяна Супрун на встрече с журналистами, сообщило 23 января издание «Левый берег».

«Чтобы объявить эпидемию, мы должны созвать специальную комиссию, которая будет это делать. До конца недели мы собираем все документы, чтобы можно было собрать эту комиссию и рассмотреть, настало ли время эпидемии», — рассказала Супрун.

Она добавила, что комиссия сначала должна сопоставить несколько параметров и определить, есть ли эпидемия кори в стране или ещё нет.

Напомним, в 2018 году на Украине был побит рекорд двенадцатилетней давности — корью заболело почти 55 тыс. человек.

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Эксперты сходятся во мнении, что Украина переживает крупнейшую вспышку заболеваемости корью за всё время своего существования.

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