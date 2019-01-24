Четверг, 24 Января 2019 года
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На Украине появились младенцы с врождённой корью

Общество

Такого нет ни в одной стране мира

Киев, 24 января 2019, 14:13 — REGNUM  На Украине родилось семь младенцев с врождённой корью, заявила заведующая кафедрой эпидемиологии Национального медицинского университета им. Богомольца Ирина Колесникова, сообщил 24 января телеканал 112.ua.

«Только в прошлом году у нас более 200 беременных заболели корью, в прошлом году семь младенцев родились с врожденной корью. Сейчас уже есть такие дети. Это то, чего сейчас нет ни в одной стране мира», — рассказала эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине планируют созвать комиссию, которая может объявить об эпидемии кори в стране.

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Напомним, в 2018 году корью в стране заболели более 54 тыс. человек. По мнению экспертов, Украина переживает крупнейшую вспышку кори за все годы независимости.

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