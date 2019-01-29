Новый путепровод над железной дорогой в Ленобласти будут вводить по частям

Всеволожск, Ленинградская область, , 18:16 — REGNUM Двухпутный путепровод во Всеволожске (Ленинградская область) у железнодорожной станции Мельничный Ручей будут запускать по частям, чтобы сократить неудобства для автомобильного движения. Об этом сообщили 29 января в дорожном комитете Ленобласти.

Напомним, строительство путепровода над железной дорогой во Всеволожском районе внесено в число приоритетных инфраструктурных объектов для финансирования из областного дорожного фонда.

«Мы сейчас заканчиваем оформление земельных участков <…> Ожидаем начала работ в марте. Как только будет построена первая часть путепровода, движение транспорта переключим на нее», — пояснил глава комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Юрий Запалатский.

Протяженность путепровода составит 1200 метров, ширины хватит на четыре полосы, скорость движения — 60 км/ч. Стоимость объекта составляет 1,5 млрд рублей. Заказчиком выступает ГКУ «Ленавтодор».

В этом месте автомобилисты сегодня вынуждены стоять в пробках на переезде, пропуская многочисленные грузовые поезда и электрички. Недавно на этом направлении начали ходить скоростные «Ласточки» из Петербурга.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Ленобласти начнется строительство транспортного обхода многонаселенного поселка Мурино в створе Гражданского проспекта Петербурга, продолжится возведение развязки с КАД в западном Мурино и завершится подготовка проекта строительства нового моста через Волхов в Киришах. Ленинградская область будет добиваться получения федерального софинансирования на строительство этого моста и новой переправы через реку Свирь в Подпорожье, а также попросит федеральных средств на расширение Колтушского шоссе и возведение обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта Петербурга.

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