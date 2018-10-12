Ленобласть готова заплатить 1,5 млрд рублей за виадук во Всеволожске

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 11:03 — REGNUM Правительство Ленинградской области объявило конкурс на строительство путепровода над железной дорогой в районе железнодорожной станции Мельничный Ручей в районном центре Всеволожск вблизи Петербурга. Власти региона готовы ассигновать на новый объект до 1,5 млрд рублей.

По данным сайта госзакупок, путепровод должен быть построен не позднее декабря 2022 года. Заявки на конкурс принимаются до 29 октября 2018 года, итоги будут подведены в ноябре.

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Как сообщало ИА REGNUM, новый транспортный объект необходим для нормализации движения в районе 39-го километра региональной дороги Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск.

Здесь автомобильная дорога пересекает железнодорожные пути Ириновского направления, по которым идет интенсивное движение электричек и «Ласточек», а также товарных поездов. Это вызывает частые перекрытия переезда и большие автомобильные пробки.

Проектная протяженность путепровода составит 1200 метров, скорость движения — 60 км/ч, на нем будет предусмотрено четыре полосы движения.

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