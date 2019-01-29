Украине грозит вспышка дифтерии — эксперты

Киев, , 12:21 — REGNUM В 2018 году на Украине зафиксировано девять случаев дифтерии, заявили в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщил 29 января официальный сайт организации.

В Центре отметили, что в 70-х годах XX века всеобщая вакцинация позволила практически полностью победить болезнь.

«Из-за большого количества непривитых людей, на Украине существует угроза распространения заболевания среди населения», — подчеркнули в Центре общественного здоровья, говоря о сегодняшнем дне.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине уже второй год продолжается вспышка кори, причиной которой стал крайне низкий процент прививок среди граждан страны.

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