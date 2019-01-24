За неделю гриппом на Украине заболели более 190 тыс. человек

Киев, , 11:33 — REGNUM С 14 по 20 января 2019 года на Украине зафиксировано 191 953 случая заболевания гриппом и ОРВИ, заявили в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщил 23 января официальный сайт организации.

Среди заболевших дети составляют 53,8%, отметили в Центре.

По сравнению с предыдущей неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей увеличился соответственно на 4,3% и на 13,1%. Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом составляет 498,6 человек на 100 тыс. населения.

Эпидемиологический порог превышен в пяти областях Украины, больше всего в Черниговской области — на 52%. В целом на Украине заболеваемость на 3,9% ниже эпидпорога.

За минувшую неделю от осложнений, вызванных гриппом скончались шесть человек.

Напомним, неделей ранее на Украине зафиксировали более 176 тыс. заболевших, заболеваемость была ниже эпидемиологического порога на 11,7%.

Читайте также: За вторую неделю 2019 года гриппом заболели более 176 тыс. жителей Украины

А также: На карантин ушло 14% школьников Киева