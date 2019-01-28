За неделю корью на Украине заболели более 3 тыс. человек

Киев, , 15:35 — REGNUM По оперативным данным, за минувшую неделю зафиксировано 3 279 случаев заболевания корью, заявили в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщил 28 января официальный сайт организации.

Заболели 1350 взрослых и 1929 детей, что на 6% меньше, чем неделей ранее.

Всего с 28 декабря 2018-го по 25 января 2019 года корью на Украине заболели 11 757 человек — 4876 взрослых и 6881 ребёнок.

В Центре отметили, что помимо Украины корь поразила несколько стран Европы, таких как Албания, Грузия и Сербия.

Украинские проблемы специалисты Центра связывают с безответственным отношением жителей страны к прививкам, а также с происками «российских троллей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что во вспышке кори на Украине виноваты российские боты и тролли, а также отдельные лояльные России украинские политики. Они годами распространяли ложь о вакцинации, дискредитируя прививки в глазах жителей страны.

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