В Дагестане сорвали планы группе вымогателей

Махачкала, , 12:30 — REGNUM В похищении человека и вымогательстве денег подозреваются четверо жителей города Махачкалы. Двое из них заключены под стражу. Местонахождение ещё двоих фигурантов устанавливается, сообщили ИА REGNUM 29 января в пресс-службе Следственного комитета Дагестана.

Установлено, что 23 января 2019 года в Махачкале четверо мужчин похитили местного жителя и на его же автомобиле вывезли за пределы города. После этого злоумышленники обратились к родственникам потерпевшего, требуя за его освобождение 5 млн рублей. Те в свою очередь сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. При передаче 900 тысяч рублей двое из подозреваемых были задержаны сотрудниками полиции.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 23-летний житель села Ахты Ахтынского района Дагестана был приговорён к 17 годам лишения свободы за похищении и убийство 19-летнего парня. Преступник предложил своему односельчанину подстроить его похищение, чтобы получить выкуп от его родителей.

Не дождавшись положительного ответа, он вывез юношу в горную местность и убил его. После этого злоумышленник отправил с телефона убитого его родителям сообщение, в котором потребовал за освобождение сына 1,5 млн рублей.

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