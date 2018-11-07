В Дагестане вынесен суровый приговор за жестокое убийство ради выкупа

Махачкала, , 12:08 — REGNUM В Дагестане приговорён к 17 годам колонии строгого режима 23-летний житель села Ахты Ахтынского района. Он признан виновным в похищении и убийстве 19-летнего парня, сообщили ИА REGNUM 7 ноября в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

Преступление было совершено в ночь на 8 ноября 2018. Преступник предложил своему односельчанину прокатиться на автомобиле. Выехав из села, злоумышленник предложил знакомому инсценировать его похищение для получения денег от родителей.

Несмотря на то, что молодой человек отказался от предложения, преступник продолжал удерживать его в своем автомобиле до утра. Не добившись положительного ответа, он вывез жертву в горную местность в районе села Джаба, где застрелил его из пистолета, нанося одновременно множественные удары ножом. От полученных ранений юноша скончался.

После убийства злодей отправил с телефона жертвы сообщение его родителям с требованием 1,5 млн рублей за освобождение сына.

По приговору суда убийца должен компенсировать потерпевшей стороне моральный вред в размере 1 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за совершение жестокого убийства женщины в январе 2018 года к 15 годам колонии строгого режима приговорён таксист из Дагестана. Проникнув в квартиру своей жертвы, он нанёс ей несколько ударов ножом, от которых потерпевшая скончалась. Из ее дома преступник вынес драгоценностей на общую сумму около 260 тысяч рублей.