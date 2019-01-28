Академия наук Украины признала Hyperloop перспективным проектом

Киев, , 12:46 — REGNUM Скоростная транспортная система Hyperloop может успешно развиваться на Украине, заявили в Национальной академии наук Украины (НАНУ), сообщил 28 января официальный сайт министерства инфраструктуры страны.

«Учёные убеждены, что производственные мощности, инвестиционные возможности и управленческие преимущества позволят успешно развивать проект HypeUA. По оценкам ученых, Hyperloop может не только стать новым самостоятельным видом транспорта, но и побудить развитие сопутствующих отраслей», — было сказано в ходе презентации.

Следующим шагом станет реализация проекта на базе Центра транспортных инноваций Transport Tech Hub, где каждый из партнёров проекта может привнести свои технологии, сообщили в министерстве инфраструктуры Украины.

Напомним, идею поезда Hyperloop, который движется по вакуумному тоннелю, предложила американская компания SpaceX в 2013 году. Технически проект пока не был до конца реализован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал внедрение Hyperloop на Украине делом своей жизни.

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