Украинский дипломат сравнил вокзал Киева с трущобами Венесуэлы и Зимбабве

Киев, , 10:05 — REGNUM Состояние железнодорожного вокзала Киева и привокзальной территории напоминает разруху, царящую в Венесуэле и Зимбабве, заявил генеральный консул Украины в Канаде Андрей Веселовский 22 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Дипломат пожаловался на несоблюдение расписания поездов, а также на сломанные эскалаторы. Больше всего Веселовского впечатлило состояние привокзальной территории:

«Призываю все телеканалы пройти этот путь — он рядом со станцией метро «Вокзальная». Никакие Венесуэлы и Зимбабве не создали такой грязи, избитых остатков асфальта, толп продавцов колготок, колбасы и пончиков в темном коридоре, да еще и трех лестничных маршей для пассажиров с вещами», — написал дипломат.

Он отметил, что недавно побывал в одной из бедных балканских стран, которая, в отличие от Украины, заботится о чистоте своей столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в поезде Херсон — Львов оборвалось крепление верхней полки, на которой отдыхал депутат Фастовского городского совета. Чиновник упал вместе с полкой на находившегося внизу пассажира. К счастью, никто не пострадал.

Читайте также: На Украине в поезде вновь рухнула полка. На этот раз под депутатом