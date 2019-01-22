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Украинский дипломат сравнил вокзал Киева с трущобами Венесуэлы и Зимбабве

Общество

Он призвал журналистов запечатлеть разруху

Киев, 22 января 2019, 10:05 — REGNUM  Состояние железнодорожного вокзала Киева и привокзальной территории напоминает разруху, царящую в Венесуэле и Зимбабве, заявил генеральный консул Украины в Канаде Андрей Веселовский 22 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Дипломат пожаловался на несоблюдение расписания поездов, а также на сломанные эскалаторы. Больше всего Веселовского впечатлило состояние привокзальной территории:

«Призываю все телеканалы пройти этот путь — он рядом со станцией метро «Вокзальная». Никакие Венесуэлы и Зимбабве не создали такой грязи, избитых остатков асфальта, толп продавцов колготок, колбасы и пончиков в темном коридоре, да еще и трех лестничных маршей для пассажиров с вещами», — написал дипломат.

Он отметил, что недавно побывал в одной из бедных балканских стран, которая, в отличие от Украины, заботится о чистоте своей столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в поезде Херсон — Львов оборвалось крепление верхней полки, на которой отдыхал депутат Фастовского городского совета. Чиновник упал вместе с полкой на находившегося внизу пассажира. К счастью, никто не пострадал.

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