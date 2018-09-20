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Hyperloop на Украине будет сосуществовать с плацкартом — министр Омелян

Политика

Министр считает строительство Hyperloop делом своей жизни

Hyperloop на Украине будет сосуществовать с плацкартом — министр Омелян
a.fiedler
Украинский плацкарт

Киев, 20 сентября 2018, 00:08 — REGNUM  Инновационный транспорт Hyperloop будет естественно сосуществовать с обычными плацкартными вагонами поездов, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян 19 сентября в интервью ресурсу Skrypin.ua.

Министр рассказал, что в данный момент существуют планы строительства линии Hyperloop между Киевом и Одессой, но это только планы, а реальное строительство ещё не запущено. Тем не менее, Омелян назвал строительство Hyperloop делом всей своей жизни. Министр также отметил, что в будущем инновационный транспорт может соединить Балтику с Чёрным морем.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян прославился инициативой разорвать транспортное соединение с Россией. По мнению экспертов, осуществление подобной «идеи» лишит дохода минимум пять тысяч семей работников «Укрзализныци».

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