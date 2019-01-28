Экспозицию о блокадном Ленинграде вместе с Путиным посетили более 115 тысяч

Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM Уникальное выставочное пространство «Ленрезерв» на Феодосийской улице Петербурга, воссоздавшее жизнь и борьбу блокадного Ленинграда, за три дня работы посетили более 115 тысяч человек. Среди них 27 января был президент России Владимир Путин, отметивший высокий уровень экспозиции.

«25 тысяч петербуржцев пришли в пятницу, 25 января, 30 тысяч — в субботу, и, наконец, в сам день освобождения от блокады гостей было больше 60 тысяч», — сообщает «Фонтанка» со ссылкой на данные организаторов.

Смотрите фоторепортаж ИА REGNUM : В Петербурге воссоздали блокадный Ленинград в масштабе целой улицы

Напомним, к 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады экспозиция «Ленрезерва», созданная в 2015 году, к 70-летию Победы, была значительно обновлена.

Как сообщают СМИ, 27 января у «Ленрезерва» выстроилась очередь больше чем на 500 метров, и время работы выставки продлили до 20 часов. Помимо обычных зрителей, «Ленрезерв» в праздничные для города дни посетили около тысячи участников различных делегаций.

Патриотическое объединение «Ленрезерв» — общественная некоммерческая организация, в основе которой коллекция автомобилей, военной техники, материального и духовного наследия времён Второй Мировой войны. Экспозиция открыта для свободного посещения в дни празднования памятных дат Великой Отечественной войны. В остальное время проводятся экскурсии для организованных групп по предварительной записи.