В Петербурге воссоздали блокадный Ленинград в масштабе целой улицы

Санкт-Петербург, , 18:13 — REGNUM Увидеть своими глазами ленинградскую улицу времен блокады, побывать в квартирах, на местах работы и службы ленинградцев смогут посетители выставочного комплекса патриотического объединения «Ленрезерв» в Санкт-Петербурге.

Сегодня, 25 января, в этом уникальном пространстве на Феодосийской улице открылась обновленная экспозиция, созданная к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Организаторы проекта — патриотическое объединение «Ленрезерв» и ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На территории выставочного комплекса построена улица блокадного города — с трехэтажными домами! Их вид максимально приближен к реальности того времени, с разрушениями от бомбежек и обстрелов.

Внутри домов размещены отдельные экспозиции, посвященные самым разным сторонам жизни Ленинграда в 1941—1944 годах: и тем, что были обращены на защиту города, и тем, которые несли в себе надежду на возвращение мирной жизни после победы над врагом. Здесь же находятся и подлинные экспонаты блокадной поры.

Названия экспозиций говорят сами за себя: «Бомбоубежище», «Коммунальная квартира», «Школы блокадного Ленинграда», «Театральная касса», «Индивидуальные средства защиты от отравляющих веществ в годы Второй мировой войны», «Производство в блокадном Ленинграде», «Продовольственное снабжение блокадного Ленинграда», «Печатные издания, выпущенные во время Великой Отечественной войны», «Искусство в блокадном Ленинграде», «Быт жителей блокадного города».

Кроме того, в «Ленрезерве» на площади более 500 кв. метров создана диорама «Дорога жизни», развернута выставка плакатов «Боевой карандаш», а также выставочные экспозиции «Битва за Ленинград», «Блокадная квартира», «Подвиг духовенства в блокадном Ленинграде», «Ленинградская милиция в годы Великой Отечественной войны», «НКВД в годы Великой Отечественной войны», «Военно-полевой госпиталь», «Юные герои Великой Отечественной», «Партизаны в годы Великой Отечественной войны».

На территории выставочного комплекса экспонируется более 150 подлинных и отреставрированных автомобилей, мотоциклов и образцов военной техники времён Второй мировой войны, коллекция оружия, амуниции, средств связи, боевых знамен Красной армии и Флота, партизанских отрядов, документов, предметов быта времен войны и блокады.

На открытие обновленной экспозиции 25 января были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, органов внутренних дел, представители органов власти и силовых структур, сотрудники ГУ МВД России. Сегодня здесь побывали полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов.

Открывая экспозицию, генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов сказал: «Победа в Великой Отечественной войне далась нелегко. Цель выставки — не показать гнетущее положение осажденного города, а наоборот, донести до гостей мысль о героизме и мужестве ленинградцев, защищавших блокадный Ленинград».

По мнению врио губернатора Петербурга Александра Беглова, уникальная экспозиция «Ленрезерва» помогает прочувствовать атмосферу блокадного Ленинграда. Он рассказал о подвиге защитников и жителей блокадного Ленинграда кадетам и школьникам, которые пришли на экскурсию, призвал их быть достойными этой памяти.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что создание новых современных музеев о Великой Отечественной войне, таких как «Ленрезрв» в Петербурге или «Прорыв» в Кировском районе Ленобласти, — «это не только память, но и возможность патриотического воспитания молодежи».

Выставка будет открыта 26 и 27 января с 11:00 до 18:00. Вход свободный. В другие дни проводятся бесплатные экскурсии для организованных групп по предварительной записи.

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