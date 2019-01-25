Пятница, 25 Января 2019 года
18:29:29 МСК

В Петербурге воссоздали блокадный Ленинград в масштабе целой улицы

Общество

В выставочном комплексе «Ленрезерв» открылась обновленная экспозиция ко Дню снятия блокады

36
В Петербурге воссоздали блокадный Ленинград в масштабе целой улицы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Улица блокадного города

Санкт-Петербург, 25 января 2019, 18:13 — REGNUM  Увидеть своими глазами ленинградскую улицу времен блокады, побывать в квартирах, на местах работы и службы ленинградцев смогут посетители выставочного комплекса патриотического объединения «Ленрезерв» в Санкт-Петербурге.

Сегодня, 25 января, в этом уникальном пространстве на Феодосийской улице открылась обновленная экспозиция, созданная к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Организаторы проекта — патриотическое объединение «Ленрезерв» и ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

4
Блокадный Ленинград
Дарья Драй © ИА REGNUM
Блокадный Ленинград
3
Фотоателье на улице блокадного города
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фотоателье на улице блокадного города
5
Быт жителей блокадного города
Дарья Драй © ИА REGNUM
Быт жителей блокадного города

На территории выставочного комплекса построена улица блокадного города — с трехэтажными домами! Их вид максимально приближен к реальности того времени, с разрушениями от бомбежек и обстрелов.

12
Экспозиция в музее «Ленрезерв», посвященная 75-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от блокады
Дарья Драй © ИА REGNUM
Экспозиция в музее «Ленрезерв», посвященная 75-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от блокады
11
Горящий Дом быта на улице блокадного города
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горящий Дом быта на улице блокадного города
10
Разрушенный дом на улице блокадного города
Дарья Драй © ИА REGNUM
Разрушенный дом на улице блокадного города

Внутри домов размещены отдельные экспозиции, посвященные самым разным сторонам жизни Ленинграда в 1941—1944 годах: и тем, что были обращены на защиту города, и тем, которые несли в себе надежду на возвращение мирной жизни после победы над врагом. Здесь же находятся и подлинные экспонаты блокадной поры.

6
Работы в блокадном Ленинграде
Дарья Драй © ИА REGNUM
Работы в блокадном Ленинграде
13
Экспозиция в музее «Ленрезерв»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Экспозиция в музее «Ленрезерв»
14
Экспозиция в пространстве «Ленрезерв»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Экспозиция в пространстве «Ленрезерв»

Названия экспозиций говорят сами за себя: «Бомбоубежище», «Коммунальная квартира», «Школы блокадного Ленинграда», «Театральная касса», «Индивидуальные средства защиты от отравляющих веществ в годы Второй мировой войны», «Производство в блокадном Ленинграде», «Продовольственное снабжение блокадного Ленинграда», «Печатные издания, выпущенные во время Великой Отечественной войны», «Искусство в блокадном Ленинграде», «Быт жителей блокадного города».

15
Блокадная квартира
Дарья Драй © ИА REGNUM
Блокадная квартира
16
Квартира в блокаду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Квартира в блокаду
17
Бомбоубежище
Дарья Драй © ИА REGNUM
Бомбоубежище

Кроме того, в «Ленрезерве» на площади более 500 кв. метров создана диорама «Дорога жизни», развернута выставка плакатов «Боевой карандаш», а также выставочные экспозиции «Битва за Ленинград», «Блокадная квартира», «Подвиг духовенства в блокадном Ленинграде», «Ленинградская милиция в годы Великой Отечественной войны», «НКВД в годы Великой Отечественной войны», «Военно-полевой госпиталь», «Юные герои Великой Отечественной», «Партизаны в годы Великой Отечественной войны».

7
Милиция в Ленинграде
Дарья Драй © ИА REGNUM
Милиция в Ленинграде
8
Мотоциклы военных времен
Мотоциклы военных времен
18
«Катюша»
Дарья Драй © ИА REGNUM
«Катюша»

На территории выставочного комплекса экспонируется более 150 подлинных и отреставрированных автомобилей, мотоциклов и образцов военной техники времён Второй мировой войны, коллекция оружия, амуниции, средств связи, боевых знамен Красной армии и Флота, партизанских отрядов, документов, предметов быта времен войны и блокады.

19
Выставка автомобилей военного времени
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выставка автомобилей военного времени
21
Полевой госпиталь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Полевой госпиталь
22
Пункт связи
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пункт связи

На открытие обновленной экспозиции 25 января были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, органов внутренних дел, представители органов власти и силовых структур, сотрудники ГУ МВД России. Сегодня здесь побывали полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов.

23
Выставка средств связи
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выставка средств связи
24
Блиндаж
Дарья Драй © ИА REGNUM
Блиндаж
25
Дорога жизни
Дарья Драй © ИА REGNUM
Дорога жизни

Открывая экспозицию, генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов сказал: «Победа в Великой Отечественной войне далась нелегко. Цель выставки — не показать гнетущее положение осажденного города, а наоборот, донести до гостей мысль о героизме и мужестве ленинградцев, защищавших блокадный Ленинград».

26
Реконструкторы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Реконструкторы
27
Выставка автомобилей времен войны
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выставка автомобилей времен войны
28
Мототехника военного времени
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мототехника военного времени

По мнению врио губернатора Петербурга Александра Беглова, уникальная экспозиция «Ленрезерва» помогает прочувствовать атмосферу блокадного Ленинграда. Он рассказал о подвиге защитников и жителей блокадного Ленинграда кадетам и школьникам, которые пришли на экскурсию, призвал их быть достойными этой памяти.

32
Александр Беглов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Александр Беглов
36
Александр Беглов и блокадница
Дарья Драй © ИА REGNUM
Александр Беглов и блокадница

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что создание новых современных музеев о Великой Отечественной войне, таких как «Ленрезрв» в Петербурге или «Прорыв» в Кировском районе Ленобласти, — «это не только память, но и возможность патриотического воспитания молодежи».

31
Александр Дрозденко и Александр Беглов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Александр Дрозденко и Александр Беглов
34
Ветеран на открытии экспозиции
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ветеран на открытии экспозиции

Выставка будет открыта 26 и 27 января с 11:00 до 18:00. Вход свободный. В другие дни проводятся бесплатные экскурсии для организованных групп по предварительной записи.

2
На улице блокадного города
Дарья Драй © ИА REGNUM
На улице блокадного города
9
Отдел НКВД
Дарья Драй © ИА REGNUM
Отдел НКВД
20
Выставка оружия
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выставка оружия

Смотрите галерею к статье

regnum author Дарья Драй
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сохранение памяти о Великой Отечественной войне
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить