Чиновника в Дагестане обвиняют в афере на 75 млн рублей

с. Гимры, Дагестан, , 10:07 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы села Гимры Унцукульского района Дагестана. Он предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и мошенничестве на сумму свыше 75 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 28 января в пресс-службе Следственного комитета республики.

Установлено, что экс-чиновник в 2011 году незаконно подписал нотариальную доверенность. Согласно документу, все акции коммерческой организации, принадлежавшей сельскому поселению, были переданы его знакомому. Последний эти акции реализовал, а полученные деньги обвиняемый и его соучастник присвоили себе.

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Как сообщало ИА REGNUM, шесть уголовных дел возбуждено в Дагестане в отношении экс-главы Сергокалинского сельсовета. Его подозревают в том, что в 2015 году он незаконно предоставил шести гражданам для личного пользования муниципальные земельные участки. Причинённый Сергокалинскому району ущерб составил 780 тысяч рублей.

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