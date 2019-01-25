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Чиновник в Дагестане раздал земли под дома и гаражи

Общество

В отношении него возбуждено шесть уголовных дел

Сергокала, Дагестан, 25 января 2019, 12:28 — REGNUM  В превышении должностных полномочий уличили бывшего главу Сергокалинского сельсовета (входит в Сергокалинский район Дагестана). В отношении экс-чиновника возбуждено шесть уголовных дел в связи с незаконным распределением земельных участков, сообщили ИА REGNUM 25 января в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Обвинение считает, что в 2015 году подозреваемый предоставил шести гражданам участки, принадлежавшие муниципалитету. На них в последствии были построены дома и гаражи, размещены подсобные хозяйства. В результате Сергокалинскому району причинен ущерб в размере более 780 тысяч рублей.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывшего главу Кумторкалинского района Дагестана Руслана Тотурбиева отправили за решетку на 4,5 года. Было установлено, что в 2011 году он создал преступную группу. Её участники занимались хищениям бюджетных денег, выделяемых для переселения граждан из аварийного жилья. В течение двух лет злоумышленники «заработали» более 162 млн рублей.

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