Чиновник в Дагестане раздал земли под дома и гаражи

Сергокала, Дагестан, , 12:28 — REGNUM В превышении должностных полномочий уличили бывшего главу Сергокалинского сельсовета (входит в Сергокалинский район Дагестана). В отношении экс-чиновника возбуждено шесть уголовных дел в связи с незаконным распределением земельных участков, сообщили ИА REGNUM 25 января в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Обвинение считает, что в 2015 году подозреваемый предоставил шести гражданам участки, принадлежавшие муниципалитету. На них в последствии были построены дома и гаражи, размещены подсобные хозяйства. В результате Сергокалинскому району причинен ущерб в размере более 780 тысяч рублей.

Читайте также: В Дагестане продлили срок ареста экс-главе района

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывшего главу Кумторкалинского района Дагестана Руслана Тотурбиева отправили за решетку на 4,5 года. Было установлено, что в 2011 году он создал преступную группу. Её участники занимались хищениям бюджетных денег, выделяемых для переселения граждан из аварийного жилья. В течение двух лет злоумышленники «заработали» более 162 млн рублей.

Читайте также: Новые посадки в Дагестане: лишён свободы экс-глава района