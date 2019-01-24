В Дагестане продлили срок ареста экс-главе района

Махачкала, , 15:24 — REGNUM Срок заключения под стражу в отношении бывшего главы Буйнакского района Дагестана Малика Маликова продлён ещё на два месяца — до 25 марта. Экс-чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM 24 января в пресс-службе Кировского районного суда города Махачкалы.

По версии следствия, возглавляя районную администрацию Маликов издал незаконное распоряжение. Согласно нему земельный участок, принадлежащий сельскохозяйственно-производственному кооперативу «Берекет», был частично застроен торговыми объектами. Однако сама территория была отчуждена под сельскохозяйственный рынок.

Напомним, в июне 2016 года подсудимый был объявлен в федеральный розыск, в июле 2017 — в международный. Задержали его 30 июля 2018 года, а спустя три дня — арестовали.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года было прекращено уголовное дело в отношении руководителя Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова. Чиновника подозревали в незаконном выделении двум гражданам муниципальных участков размером по одному гектару каждому.

В начале декабря отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Дагестану признал отсутствие в действиях Джелилова состава преступления. Мера пресечения в виде домашнего ареста была отменена, и он вновь приступил к своим обязанностям.