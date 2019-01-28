Украинские власти не будут препятствовать трудовой миграции — эксперт

Ряшев, Польша, , 08:39 — REGNUM Средняя заработная плата на Украине вчетверо ниже среднеевропейской, заявил украинский политолог Евгений Магда в ходе XII международного форума «Украина — Европа», сообщило 25 января Польское радио.

Эксперт уверен, что власти Украины не будут препятствовать отъезду населения за рубеж, однако постараются поощрить их возвращение.

Глава польского центра бизнеса Вероника Марчук отметила, что граждане Украины едут в Польшу не только за деньгами, но и за спокойной жизнью:

«Люди думают, что правительство и ситуация в целом остаются непредсказуемыми. Поэтому они, с высшим образованием, едут в Польшу и, выполняя работу обычных рабочих, находят покой», — рассказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам компании PricewaterhouseCoopers (PwC), в 2019 году Украина станет мировым лидером по скорости утраты рабочей силы. По прогнозам, за год Украину покинет 1,4% трудоспособного населения. Эксперты считают, что государству придётся поднять налоги для оставшихся граждан, чтобы хоть как-то наполнить бюджет страны.

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