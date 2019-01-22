Оставшимся на Украине жителям придётся платить налоги за уехавших — эксперт

Киев, , 15:42 — REGNUM По прогнозам консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC) в 2019 году Украина больше всех в мире пострадает от трудовой миграции, заявил экономист Алексей Кущ, сообщило 22 января издание «Деловая столица».

По прогнозам компании, с Украины уедет 1,4% рабочей силы. Следом за Украиной в рейтинге идут Болгария, Румыния и Литва.

Поскольку трудоспособных людей на Украине становится всё меньше, государство будет вынуждено принимать меры, уверен эксперт. Во-первых, государству придётся либо резко повышать продуктивность экономики, уменьшая потребность в людях, либо избавляться от сложных и трудоёмких секторов экономики, к примеру, от машиностроения.

Во-вторых, Украине придётся собирать больше налогов с оставшихся, одновременно отказываясь от социальных гарантий, уверен эксперт.

«Государство само создало такую токсичную среду, которая выталкивает людей за рубеж глотнуть свежего воздуха. Хотя те же 3 млн украинцев, постоянно работающие за рубежом, могли бы генерировать у себя в стране примерно $45 млрд ВВП, а вместо этого перечисляют на родину 1 млрд, то есть в 45 раз меньше», — рассказал Алексей Кущ.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный банк Украины ожидает роста денежных переводов от украинских мигрантов в 2019 году. Представители банка отметили, что уровень миграции с Украины не снижается.

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