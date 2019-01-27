Екатеринбург, , 16:56 — REGNUM В Екатеринбурге прошёл пикет за восстановление Краснознамённой группы и Ордена Ленина в центре города на Плотинке. Организаторы развернули баннеры, установили красные флаги на месте снесённого монумента и провели выставку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Организованная участниками свердловского отделения общественного движения «Суть времени» акция прошла с 12:00 до 15:00 по местному времени (с 10:00 до 13:00 по мск). Как пояснили организаторы, красные флаги символизируют снесённую Краснознамённую группу, а на выставке представлена история борьбы за её возвращение на историческое место.

«Мы надеемся, что новые городские власти прислушаются к мнению людей, представителей общественных и ветеранских организаций. Ведь большинство горожан выступают за возвращение монумента. Также за возвращение Краснознамённой группы выступили почётные жители Екатеринбурга и Свердловской области, известные учёные, архитекторы, писатели, спортсмены города, которые ещё в 2013 году подписали Открытое письмо», — напомнил участник акции.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне ночью участники свердловского отделения общественного движения «Суть времени» установили на городском пруду копию Краснознамённой группы изо льда. В течение следующего дня проходящие по набережной горожане специально выходили на лёд водоёма, чтобы сделать памятные фотографии на фоне ледового монумента.

Напомним, что Краснознамённая группа и расположенная на ней увеличенная копия Ордена Ленина были установлены в центре города на Плотинке в мае 1974 года в честь награждения Свердловска (ныне Екатеринбург) и его жителей в ноябре 1973 года высшей государственной наградой. Орденом Ленина Свердловск и его жители был награждены за вклад в индустриализацию, научное развитие государства и победу в Великой Отечественной войне.

В ночь с 25 на 26 января 1973 года Краснознамённая группа была снесена, что вызвало широкий резонанс среди городской общественности. Многие горожане, а также представители ветеранских и общественных организаций выступили за восстановление монумента.

Отметим, что с 2013 года, активисты свердловского отделения «сути времени» проводят регулярные акции и массовые мероприятия, чтобы привлечь внимание властей к проблеме. В свою очередь новый мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил ранее, что вопрос о возвращении Краснознамённой группы не снят с повестки дня, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что судьбу монумента должна решить городская общественность.

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Добавим, что возвращение Краснознамённой группы поддержали в региональной общественной палате, а также депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

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