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Синоптики рассказали, сколько продлится снегопад в Москве

Общество

Обильные снегопады в столице будут идти до утра 28 января

Синоптики рассказали, сколько продлится снегопад в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег

Москва, 25 января 2019, 14:59 — REGNUM  Обильные снегопады в Москве будут идти до понедельника, 28 января, сообщает центр погоды «Фобос».

Отмечается, что в субботу, 26 января, в столице выпадет около 7,2 мм осадков или 10,5 см снега, температура днем составит −8…−10 градусов, ночью — до — 15 градусов. В воскресенье, 27 января, прогнозируется еще 8,8 мм осадков (дополнительно 12,5 см снежного покрова). Днем температура составит до — 10 градусов, ночью — до — 10.

«Таким образом, обильные снегопады в Москве будут идти, не прекращаясь, с 12:00 мск 26 января до 09:00 28 января», — говорится в сообщении.

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По данным синоптиков, за два дня в столице выпадет почти половина месячной нормы осадков (около 20 мм), сугробы вырастут на 20−25 см и достигнут 55 см.

Напомним, ранее сообщалось, что ночь на 23 января оказалась в Москве самой морозной с начала зимы — опорная столичная метеостанция ВДНХ зафиксировала похолодание до — 19,8 градусов.

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