Москвичи пережили самую морозную ночь с начала зимы

Москва, , 10:06 — REGNUM Ночь на 23 января оказалась в Москве самой морозной с начала зимы — опорная столичная метеостанция ВДНХ зафиксировала похолодание до — 19,8° С, сообщают 23 января «Метеовести».

В центре столицы было — 14,2° мороза, в Подмосковье значение колебалось от — 19,4° — в Дмитрове до — 28,0° — в Зарайске. Усиление ночных морозов обусловлено выхолаживанием арктического воздуха при тихой и малооблачной антициклональной погоде, пояснили синоптики.

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В светлый период суток из-за антициклона будет солнечно и потеплеет до до −11…−16°. Тем не менее, такие значения на 6−7 градусов ниже средней многолетней температуры. Самой морозной была ночь на 23 января в 1892 году — тогда в Москве похолодало до — 38,6° С.

Днем 23 января в Москве будет — 14° С, днем 24 января ожидается — 12° С.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января осадков в регионе не ожидается, день будет солнечным. Температура в Подмосковье опустится до —16° С. Вечером морозы окрепнут.

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