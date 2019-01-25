Зачем учиться в вузе — мнение граждан РФ

Москва, , 10:27 — REGNUM Самое главное во время учебы в вузе — хорошо учиться и стать профессионалом. Так читают 62% жителей России, среди 18−24-летних — 70%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На втором месте по важности учебы в вузе — поиск будущей работы и приобретение контактов с потенциальными работодателями (42%). На третьем месте — приобретение навыков для взрослой жизни (29%).

Меньше всего значение во время обучения в вузе граждане РФ придают участию в студенческих мероприятиях (14%), поиску друзей и будущего мужа или жены (11%), веселому время препровождению (4%).

Выпускникам вузов сложно найти работу, считают 55% граждан РФ

Опрос проведен 21 января 2019 гола. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

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Как сообщало ИА REGNUM, Татьянин день считается главным праздником студентов и отмечается 25 января. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета.

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