Пятница, 25 Января 2019 года
06:34:51 МСК

Строительство еще девяти аэропортов начнется в китайском Синьцзяне

Общество

Цель — расширение инфраструктуры «Нового шелкового пути»

Строительство еще девяти аэропортов начнется в китайском Синьцзяне
Bohao Zhao
Аэропорт Урумчи. Синьцзян

Урумчи, Китай, 25 января 2019, 05:46 — REGNUM  В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая начнутся предварительные работы над строительством девяти новых аэропортов в целях улучшения транспортной связанности региона в рамках инфраструктуры «Нового шелкового пути», сообщает 24 января агентство Синьхуа.

Подготовительные работы по строительству новых аэропортов стартуют в Ташкурган-Таджикском автономном уезде, уезде Монголкюре, административном округе Керия, городе Баянбулак, Хобоксар-Монгольском автономном уезде, городе Усу, уезде Цитай, городах Баркол и Арал в Синьцзяне. Аэропорты в городах Кашгар, Инин, Аксу, уезде Чугучак, округе Алтай и городе Турфан будут расширены для того, чтобы они могли принимать еще больше пассажиров, сообщили в Администрации гражданской администрации (CAAC) по Синьцзяну.

Читайте также: В китайском Синьцзяне официально начал работу 21-й по счету аэропортВ 2018 году общие инвестиции региона в строительства аэропортов достигли 3,15 млрд юаней ($465 млн). В настоящее время там действует 21 аэропорт. В 2018 году они пропустили через себя 30 млн пассажиров, кроме того, там действует 49 авиакомпаний, работающим по 257 маршрутам. В частности, столица региона Урумчи связана с 73 городами Китая и 17 городами по всему миру.

Читайте ранее в этом сюжете: В китайской столице начинает работу новый международный аэропорт

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство и состояние аэропортов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить