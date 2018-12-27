В китайском Синьцзяне официально начал работу 21-й по счету аэропорт

Урумчи, Китай, , 09:36 — REGNUM В китайском Синьцзяне открылся новый аэропорт в городе Тумшук, в результате чего общее количество аэропортов в регионе увеличилось до 21, сообщает 27 декабря агентство Синьхуа.

Аэропорт города Тумшук стал еще одним этапом развития транспортной инфраструктуры Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. В настоящее время из нового аэропорта, получившего название Танванчэн осуществляется только один рейс синьцзянской веткой авиакомпании China Southern Airlines, который связывает Тумшук со столицей региона городом Урумчи.

Читайте также: Аэропорты Синьцзяна «переварили» в 2017 году рекордное число пассажиров

Тумшук расположен в более чем 1200 км от Урумчи. Ближайшие аэропорты расположены в городах Кашгар и Хотан, которые удалены на 244 и 336 км от Тумшука соответственно.

Отметим, что строительство аэропорта началось в 2016 году. Ожидается, что к 2020 году аэропорт сможет ежегодно пропускать через себя 80 тыс. пассажиров и 360 тонн грузов. Новые рейсы, ожидается, будут запущены между Тумшуком и другими городами Синьцзяна вроде Кашгара, Хотана и Корла.

Читайте также: Китай построит 136 аэропортов к 2025 году

Как сообщало ИА REGNUM, двадцатым по счету аэропортом Синьцзяна стал Жуоцян Лоулань в уезде Жуоцян города Корла. Он был открыт 30 марта 2018 года и способен «переваривать» до 120 тыс. пассажиров.

Читайте также: В китайском Синьцзяне запущен в эксплуатацию двадцатый по счету аэропорт

Читайте ранее в этом сюжете: Популярный курорт Китая резко увеличит число международных рейсов в 2019 г