Четверг, 27 Декабря 2018 года
10:33:41 МСК

В китайском Синьцзяне официально начал работу 21-й по счету аэропорт

Общество

Тумшук расположен в более чем 1200 км от Урумчи. Ближайшие аэропорты расположены в городах Кашгар и Хотан, которые удалены на 244 и 336 км от Тумшука соответственно

Урумчи, Китай, 27 декабря 2018, 09:36 — REGNUM  В китайском Синьцзяне открылся новый аэропорт в городе Тумшук, в результате чего общее количество аэропортов в регионе увеличилось до 21, сообщает 27 декабря агентство Синьхуа.

Аэропорт города Тумшук стал еще одним этапом развития транспортной инфраструктуры Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. В настоящее время из нового аэропорта, получившего название Танванчэн осуществляется только один рейс синьцзянской веткой авиакомпании China Southern Airlines, который связывает Тумшук со столицей региона городом Урумчи.

Читайте также: Аэропорты Синьцзяна «переварили» в 2017 году рекордное число пассажиров

Тумшук расположен в более чем 1200 км от Урумчи. Ближайшие аэропорты расположены в городах Кашгар и Хотан, которые удалены на 244 и 336 км от Тумшука соответственно.

Отметим, что строительство аэропорта началось в 2016 году. Ожидается, что к 2020 году аэропорт сможет ежегодно пропускать через себя 80 тыс. пассажиров и 360 тонн грузов. Новые рейсы, ожидается, будут запущены между Тумшуком и другими городами Синьцзяна вроде Кашгара, Хотана и Корла.

Читайте также: Китай построит 136 аэропортов к 2025 году

Как сообщало ИА REGNUM, двадцатым по счету аэропортом Синьцзяна стал Жуоцян Лоулань в уезде Жуоцян города Корла. Он был открыт 30 марта 2018 года и способен «переваривать» до 120 тыс. пассажиров.

Читайте также: В китайском Синьцзяне запущен в эксплуатацию двадцатый по счету аэропорт

Читайте ранее в этом сюжете: Популярный курорт Китая резко увеличит число международных рейсов в 2019 г

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство и состояние аэропортов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить