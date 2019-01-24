Итальянские бродяги смогут получать доход от гражданства

Рим, , 18:18 — REGNUM Лица без определенного места жительства, а также бродяги смогут претендовать на получение дохода от гражданства Италии, подтвердил в четверг, 24 января, вице-премьер Луиджи Ди Майо, передает Il Giornale.

Власти должны сделать шаг навстречу своим согражданам, которые потеряли свое жилье и свой доход и вынуждены жить на улицах или в автомобилях, причиной их проблем были «десятилетия режима жесткой экономии», сказал Ди Майо, таким образом возложив ответственность на предшествующие правительства страны и власти ЕС.

Правило минимального дохода от гражданства предполагает, что ни один гражданин Италии не будет получать доход менее 780 евро (280 на жилье и 500 на прочие расходы).

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