Четверг, 24 Января 2019 года
18:19:08 МСК

Итальянские бродяги смогут получать доход от гражданства

Общество

Вице-премьер Ди Майо заявил, что власти должны сделать шаг навстречу этим своим согражданам

Рим, 24 января 2019, 18:18 — REGNUM  Лица без определенного места жительства, а также бродяги смогут претендовать на получение дохода от гражданства Италии, подтвердил в четверг, 24 января, вице-премьер Луиджи Ди Майо, передает Il Giornale.

Власти должны сделать шаг навстречу своим согражданам, которые потеряли свое жилье и свой доход и вынуждены жить на улицах или в автомобилях, причиной их проблем были «десятилетия режима жесткой экономии», сказал Ди Майо, таким образом возложив ответственность на предшествующие правительства страны и власти ЕС.

Правило минимального дохода от гражданства предполагает, что ни один гражданин Италии не будет получать доход менее 780 евро (280 на жилье и 500 на прочие расходы).

Читайте также: Правительство Италии утвердило решение о выплатах дохода от гражданства

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить