Правительство Италии утвердило решение о выплатах дохода от гражданства

Рим, , 18:31 — REGNUM Руководители правительства Италии на специальном заседании окончательно утвердили декрет о выплатах дохода от гражданства, сообщает информагентство Askanews в четверг, 17 января.

Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что утвержденный механизм выплат позволит отсечь от получения дохода всех, кто хочет получить его незаконно.

Утверждение декрета он назвал важнейшим событием в жизни страны — по словам Конте, выплаты позволят продолжить процесс восстановления страны.

Правило минимального дохода от гражданства предполагает, что ни один гражданин Италии не будет получать доход менее 780 евро. Временно безработным гражданам государство предложит общественные работы в ходе переобучения в обмен на получение дохода от гражданства.

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