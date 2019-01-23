Власти Таганрога выплатят многодетной матери-одиночке до 15 тыс. рублей

Таганрог, Ростовская область, , 11:54 — REGNUM Администрация Таганрога поможет многодетной матери-одиночке. Материальная помощь городских властей компенсирует лечение детей. Размер выделенных средств будет в размере от 10 до 15 тыс. рублей. Об этом заявил глава администрации приморского города Андрей Лисицкий.

Таганрогский сити-менеджер провёл встречу с женщиной, в ходе которой и стало известно о матпомощи, сообщает ТАСС.

Ранее местные власти выразили готовность помочь малоимущей семье улучшить жилищные условия и получить дополнительные меры социальной поддержки. Кроме того, чиновники будут контролировать выплату алиментов одного из бывших супругов матери-одиночки.

ИА REGNUM сообщало, что попавший в интернет-пространство документ, согласно которому женщине с тремя детьми полагается 47,5 рубля пособия и единовременная выплата в размере 1 тыс. рублей, вызвал широкий общественный резонанс.

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