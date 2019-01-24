Более 7 тыс. жалоб против Украины подали в ЕСПЧ

Страсбург, Франция, , 13:46 — REGNUM В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поданы 7267 жалоб против Украины, заявил секретарь ЕСПЧ Родерик Лидделл на пресс-конференции в Страсбурге, сообщило 24 января издание «Украинская правда».

4369 жалоб против Украины, или более 60%, касаются событий, связанных с Донбассом или Крымом.

При этом, граждане Украины подали около 400 жалоб, где основным или одним из ответчиков указана Россия, рассказал представитель ЕСПЧ.

Отметим, в начале 2018 года в европейском суде было зарегистрировано примерно 3800 желоб против Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Верховной рады Вадим Новинский заявил, что его партия «Оппозиционный блок» намерена обжаловать в ЕСПЧ решение украинских властей закрыть избирательные участки на территории России, лишив тем самым право голоса миллионы граждан Украины, живущих в РФ.

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