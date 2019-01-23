Депутат Рады заявил о ежедневных захватах храмов УПЦ на Украине

Киев, , 16:27 — REGNUM «Власти Украины нарушают базовый документ Совета Европы — Конвенцию о защите прав человека и основоположных свобод. В частности, Киев закрывает избирательные участки при украинских консульствах в России, вмешивается в церковные дела и дискриминирует Украинскую православную церковь». Об этом 22 января написал на своей странице в Фейсбуке депутат от фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский, комментируя свое выступление на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Депутат опасается, что правительство Украины откажет УПЦ в перерегистрации устава.

«В конце декабря коалиционное большинство приняло закон, обязывающий УПЦ изменить название и перерегистрировать уставы, не обязывая к подобным шагам другие конфессии, что является откровенной дискриминацией. В перерегистрации уставов УПЦ власти могут отказать по политическим мотивам. На днях парламент с такими же грубыми нарушениями конституционных процедур принял еще один противоречащий Конвенции закон, который фактически легализует захват храмов УПЦ. К сожалению, захваты храмов уже происходят ежедневно. Власть ставит под угрозу права этой крупнейшей конфессии, лишая ее верующих права на свободу вероисповедания», — добавил Новинский.

При этом он обозвал Православную церковь Украины «провластной религиозной организацией».

«Я также обратил внимание ПАСЕ на случаи нарушения гарантированного ст. 9 Европейской Конвенции по правам человека права на свободу вероисповедания и невмешательства государства в дела церкви, которые приобрели массовый характер в Украине в связи с активным содействием государственных институтов созданию провластной религиозной организации ПЦУ. Власть грубо вмешалась в религиозные дела, дискриминируя крупнейшую православную конфессию — Украинскую православную церковь», — считает Новинский.

Он также сообщил, что «Оппоблок» обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы защитить избирательные права проживающих в России украинских граждан.

«Оппозиционный блок оспорил в судах закрытие избирательных участков в Российской Федерации как грубое нарушение избирательного права проживающих в РФ украинских граждан, однако Верховный суд принял решение о законности таких действий, аргументируя тем, что три миллиона украинцев смогут проголосовать в соседних государствах — Финляндии, Казахстане и Грузии. Считаю это решение политически мотивированным: власть не допустила к выборам граждан, выехавших на заработки и спасающихся от войны, потому что они не намерены голосовать за действующего президента. Все возможности украинского правосудия в защите права украинцев голосовать в РФ исчерпаны, и мы будем обращаться с заявлением в ЕСПЧ», — отметил Новинский.

Напомним, 17 января парламент Украины принял за основу и в целом законопроект №4128-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины (по поводу подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица)». По словам депутата, главы фракции «Блок Петра Порошенко» Артура Герасимова, закон урегулировал процедуру перехода церковных приходов. Он сообщил, что закон позволяет избежать столкновений и конфликтов на религиозной почве.

20 декабря 2018 года парламент Украины принял закон о переименовании Украинской православной церкви. Он предусматривает, что религиозная организация обязана в своем полном названии отражать принадлежность к религиозной организации за пределами Украины. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил закрытие пяти избирательных участков, созданных при украинских дипломатических учреждениях в РФ, необходимостью «обеспечить безопасность украинским гражданам».