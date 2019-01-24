Разработчики League of Legends представили новый трейлер игры в аниме-стиле

Лос-Анджелес, США, , 12:31 — REGNUM На YouTube-канале популярной многопользовательской игры League of Legends вышел трейлер нового соревновательного сезона. Ролик выполнен в аниме-стилистике, а его созданием занималась японская студия P.A.Works.

Видео называется A New Journey («новое путешествие») и рассказывает о студентке университета по имени Мишель, которая присоединяется к киберспортивной команде по League of Legends. Девушка играет за чемпиона-самурая Ясуо и одерживает первую победу вместе с новой командой. Песню, которая играет в ролике, исполняет популярный YouTube-блогер AmaLee, известная своими английскими кавер-версиями песен из аниме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, популярную многопользовательскую игру League of Legends начали использовать в качестве примера в задачах по физике. Пользователь Reddit с ником xpepi опубликовал перевод университетской задачи, главным героем которой стал персонаж League of Legends по имени Нами. Студенты должны рассчитать, сможет ли ямайский легкоатлет Усэйн Болт убежать от цунами, которое создаёт персонаж при помощи своих способностей.

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