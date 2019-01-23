Как обучать физике при помощи League of Legends и Усэйна Болта?

Вашингтон, , 16:51 — REGNUM В сети набирает популярность необычная задача по физике, выложенная на Reddit пользователем xpepi. По условию задачи студенты должны определить, сможет ли ямайский легкоатлет Усэйн Болт убежать от атаки персонажа League of Legends.

Фото задачи выложила пользовательница Twitter с ником ClianeWasTaken. Но популярность она получила после того, как xpepi перевёл её на английский язык (язык оригинала — испанский).

«В популярной компьютерной игре League of Legends персонаж Нами обладает особой способностью создавать цунами. Она делает это при помощи своего посоха с длинной L, создавая пертурбации в воде вокруг неё», — гласит условие задачи.

Студенты при помощи длины посоха Нами, скорости волны, давления воды и силы гравитации рассчитать, сможет ли Усэйн Болт убежать от цунами. Пользователи Reddit подключились к активному обсуждению необычной задачи, а автор оригинального поста ClianeWasTaken даже опубликовала её решение, однако эта запись была удалена.

В школах и университетах преподаватели начинают всё чаще использовать видеоигры для наглядности. В 2016 году один из пользователей Reddit опубликовал задачу, в которой нужно было рассчитать энергию электромагнитного поля пушки Зари из игры Overwatch. Также недавно на Reddit появилась задача, в которой необходимо было рассчитать из какого оружия с давлением 105 бар быстрее всего можно убить врага в PUBG .

Читайте ранее в этом сюжете: Польская студия Bloober Team рассказала о разработке игры Layers of Fear 2