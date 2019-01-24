Полицейские в Дагестане за взятку избавили вора от следствия

Махачкала, , 11:39 — REGNUM Двое сотрудников отдела полиции по Табасаранскому району Дагестана предстанут перед судом. Они обвиняются в получении взятки, служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями, сообщили ИА REGNUM 24 января в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в 2018 году оперуполномоченный полиции получил от местного жителя взятку. За это сотрудник райотдела пообещал не сообщать в следственные органы о его причастности к совершению краж в селе Сиртыч. При этом страж порядка исказил показания свидетеля, внеся в протокол допроса ложные сведения.

Аналогичным образом участковый района совершил служебный подлог при проверке информации о причастности двоих лиц к совершенным кражам. В отношении обоих полицейских по ряду эпизодов возбуждены уголовные дела.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что под следствием по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями оказались сотрудники отдела полиции по Советскому району города Махачкалы. Как установила прокуратура, в августе 2018 года к ним обратился мужчина с заявлением о краже у него крупного рогатого скота на сумму 500 тысяч рублей. Однако полицейские не зарегистрировали сообщение о преступлении в установленном порядке и скрыли его от учета.

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