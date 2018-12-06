Сотрудники полиции в Дагестане попали под статью за сокрытие преступления

Махачкала, , 09:07 — REGNUM Сотрудник отдела полиции по Советскому району города Махачкалы стали фигурантами уголовного дела по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Они скрыли преступление от учета, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Надзорным органом установлено, что в августе 2018 года мужчина обратился в отдел полиции с заявлением о краже у него крупного рогатого скота на сумму 500 тысяч рублей. Однако в установленном порядке сообщение о преступлении зарегистрировано не было. Уголовное дело по статье «Кража» было возбуждено лишь после вмешательства районной прокуратуры.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что за фальсификацию доказательств уголовные дела были возбуждены в отношении шести сотрудников отдела полиции по Ленинскому району и полка ППСП управления МВД города Махачкалы.

В августе 2018 года местный житель заявил в полицию о краже травматического пистолета. Однако применив физическую силу, сотрудники отдела вынудили его переписать заявление о краже на заявление об утере.

После этого, желая улучшить статистику раскрываемости, участковый районного отдела и инспекторы полка ППСП составили липовые протоколы об административных правонарушениях. Согласно ним, заявитель и его знакомый якобы распивали в общественном месте алкоголь и нарушили правила хранения травматического оружия.