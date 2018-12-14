Пятница, 14 Декабря 2018 года
11:30:21 МСК

Полицейский в Дагестане пытался подставить невиновную под уголовную статью

Общество

Подозреваемый сфальсифицировал доказательства для улучшения показателей раскрываемости

Полицейский в Дагестане пытался подставить невиновную под уголовную статью
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Невинная жертва

Хасавюрт, Дагестан, 14 декабря 2018, 10:55 — REGNUM  Уголовное дело возбуждено в отношении начальника одного из отделов управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Дагестана. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и фальсификации доказательств против невиновного человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета республики.

Установлено, что 30 августа 2018 года в одной из аптек города Хасавюрта оперуполномоченными отдела в ходе проверки был выявлен факт продажи запрещенного препарата. Для оформления административного материала сотрудница аптеки была доставлена в здание отдела управления.

Подозреваемый, желая улучшить показатели раскрываемости преступлений, сфальсифицировал в отношении женщины результаты оперативно-розыскного мероприятия. Выходило, что у неё якобы было обнаружено наркотическое средство. На основании липовых материалов в отношении невиновной сотрудницы аптеки было возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Полицейские в Дагестане сфальсифицировали уголовное дело против невиновных

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за аналогичное деяние фигурантами уголовного дела стали шесть сотрудников отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы и полка ППСП управления МВД города.

Как установила прокуратура Дагестана, в августе 2018 года в полицию обратился житель Махачкалы с заявлением о краже у него травматического пистолета. Однако сотрудники районного отдела вынудили гражданина переписать заявление о краже на заявление об утере, применив при этом физическую силу.

После этого участковый отдела полиции и инспекторы полка ППСП для поднятия показателей раскрываемости составили фиктивные протоколы об административных правонарушениях. В материалах говорилось, что заявитель вместе с товарищем якобы распивали спиртные напитки в общественном месте и нарушили правила хранения травматического оружия.

Читайте также: Сотрудники полиции в Дагестане попали под статью за сокрытие преступления

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить