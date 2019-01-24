Экологи просят отказаться от запуска воздушных шаров в День снятия блокады

Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM Массовый запуск воздушных шаров в ходе предстоящей акции «Блокадный свет» может представлять угрозу для природы Санкт-Петербурга, в том числе животных, а также вызвать техногенные аварии. Об этом говорится в заявлении Межрегиональной общественной организации «Мусора.Больше.Нет».

Как сообщало ИА REGNUM, студенческая акция «Блокадный свет» пройдет в Петропавловской крепости в День полного освобождения Ленинграда от блокады, 27 января. В 19:30 ее участники-студенты запустят в небо 900 белых и 900 черных шаров, символизирующих 900 блокадных дней и ночей, и минутой молчания почтят подвиг ленинградцев в годы блокады.

Экологические активисты направили письма с просьбой отказаться от запуска шаров всем организаторам акции, среди которых БГТУ «Военмех», дирекция Петропавловской крепости, Студенческий совет Санкт-Петербурга, а также смольнинский комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

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Активисты утверждают, что после падения на землю или в воду латексные оболочки шаров и полиэтиленовые ленточки выделяют токсичные вещества, разлагаясь не менее пяти лет и загрязняя природу. Рыбы и млекопитающие могут принять остатки шаров за пищу и проглотить, что приводит к их гибели. Птицы могут запутаться в ленточках и тоже погибнуть.

Существует угроза того, что шары могут запутаться в проводах, стать причиной коротких замыканий на линиях электропередач, а также засорить канализационные стоки — такие случаи уже бывали в других регионах.

«Считаю запуск воздушных шаров на массовых мероприятиях Петербурга и России устаревшей и опасной традицией, от которой давно пора отказаться. <…> вместо того, чтобы беречь наш город-герой, мы загрязняем его одноразовым мусором», — заявила координатор проектов «Мусора.Больше.Нет» Карина Ивченко.

Петербургские экоактивисты также сослались на мнение главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина, высказавшегося в сентябре 2018 года за ограничение запуска шаров на массовых мероприятиях.

Активисты организации «Мусора.Больше.Нет» предложили вместо запуска шаров на массовых акциях проводить запуск многоразовых воздушных змеев с последующим возвращением, зажжение свечей, флешмобы и т.д., в зависимости от тональности той или иной акции.