В Петербурге рассказали о молодежных акциях в юбилей снятия блокады

Санкт-Петербург, , 14:27 — REGNUM В дни празднования 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Санкт-Петербурге пройдет несколько городских акций, в которых активно будет задействована молодежь. О программе этих мероприятий рассказала новый председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец, занявшая эту должность 15 января.

Как уже сообщалось, с 25 по 27 января с 17:00 до 18:00 (здесь и далее — московское время) у всех станций метро Петербурга активисты организации «Волонтеры Победы» будут раздавать «Ленты Ленинградской Победы» — они повторяют ленту боевой медали «За оборону Ленинграда» и считаются одним из символов Дня снятия блокады.

27 января на Малой Садовой у дома №2 с полудня до трех часов дня пройдет акция «Муза блокады». Со сцены прозвучат стихи о блокаде, отрывки из произведений о войне ленинградских писателей, фрагменты блокадных дневников. Все желающие смогут написать слова благодарности защитникам Ленинграда в «Блокадном альманахе»

Также 27 января состоится молодежный квест #Блокада75. Он пройдет по историческим местам, связанным с блокадой Ленинграда. Акция «900 дней и ночей» назначена у Академической капеллы с 15:00 до 19:00. Здесь будет представлена выставка фотографий Ленинграда военных лет, выставят военную технику, артиллерийские орудия военных лет. В открытый микрофон можно будет прочитать стихотворения о блокаде, записи из блокадных дневников и воспоминания родных.

Студенческая акция «Блокадный свет» пройдет в Петропавловской крепости. В 19:30 ее участники-студенты запустят в небо 900 белых и 900 черных шаров, символизирующих 900 блокадных дней и ночей, и минутой молчания почтят подвиг ленинградцев.

В 20:00 состоится акция «Ленинградский салют». На Марсовом поле прозвучат 24 имитационных залпа артиллерийских орудий в сопровождении фейерверка и подсветки зенитных прожекторов. Будут задействованы орудия военных лет, отреставрированные петербургскими реконструкторами, участники акции будут одеты в форму бойцов и командиров Красной Армии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в 10:00 на Дворцовой площади начнется парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона, в котором будут участвовать около 2500 военнослужащих и 79 единиц техники. Почетными гостями парада станут ветераны и блокадники, в том числе порядка 90 человек из 19 стран.

25−27 января на Манежной площади, Итальянской и Малой Садовой улицах развернут интерактивный проект «Улица жизни», который воссоздает атмосферу блокадного Ленинграда.

27 января состоятся праздничные концерты в БКЗ «Октябрьский» и в Ледовом дворце. Вечером на Дворцовой площади и Стрелке Васильевского острова будут транслироваться архивные записи Дома Радио, хроники военных лет, стихи Ольги Берггольц, прозвучит Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича.

День 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады завершится праздничным артиллерийским салютом в 21:00 у стен Петропавловской крепости.

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